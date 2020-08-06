شيرين رضا: "قلبي واجعني على بيروت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على حادث الانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت أول أمس الثلاثاء.

وكتبت: "قلبي واجعني على بيروت وأهلها، يارب ارحم موتاهم واشفي مصابيهم وطيب على قلب شعبها من هذا الدمار، مع كل حبي واحترامي لأهل لبنان".

يذكر أن حادث انفجار أليم، وقع مساء الثلاثاء، في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وتسبب في تدمير واجهات العديد من المنازل، كما تسبب في وقوع جرحى وقتلى