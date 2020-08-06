هجوم حاد على كارمن لبس بسبب تغريدة وجهتها لرئيس فرنسا.. هكذا ردت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعرضت الفنانة اللبنانية كارمن لبس لهجوم حاد، بسبب تغريدة نشرتها على حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، أوضحت أنها قصدت بها السخرية من الوضع الذي وصل له حال وطنها لبنان، لكن البعض لم يفهم كلماتها وأخذها على محمل الجد.

كارمن كانت كتبت قبل ساعات موجهة حديثها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "تعا وجيب معك الانتداب، ما بقى بدنا هالاستقلال"، وهو ما وصفه البعض بالخضوع والتهاون في حق استقلال لبنان والذي دفع ثمنه الشعب من روحه.

وجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: "بعرفك أكبر من هيك بوطنيتك وأخلاقك ما بعرف قلبك أسود مدام كارمن"، "للأسف تغريدة غير موفقة حتي ولو من باب التهكم. ما فعله هؤلاء بالعرب وبالشعوب الأفريقية لا ينساه أحد ولا يغفره التاريخ مهما حاولوا تجميل صورتهم. الله يحفظ لبنان وبلادنا جميعا"، "عزيزتي كارمن ما بعرف إذا بتعرفي إنّو كتير ناس ضحّت بحياتها لحتى يصير لبنان دولة مستقلة من ورا الانتداب إللي عم تحكي فيه وما بعرف كمان إذا بتعرفي إنّو الانتداب يعني احتلال والاحتلال يعني استعباد، تويت غير موفق".

وكتبت متابعة لها "ممكن تقولي بدي الانتداب.. مش بدنا. نحن ما بدنا"، وعلّق آخر "فيك تروحي ع فرنسا مدام.. نحن مقبرة الغزاة.. أحلامك متل الماضي اللي أنتِ بتمثليه نحن أحرار خلقنا وح نضل أحرار لأننا نتنفس حرية.. لو تضلوا بعاد عن السياسة أفضل يمكن كنا حبيناكن"، وتابع ثالث "كارمن لبّس: لكِ كل الحق أن تستجدي وبذلّ شديد عودة الاستعمار الغربي الذي رعى احتلال فلسطين وكل الأراضي العربية، ولكِ كل الحق في طلب العيش من دون استقلال أو سيادة أو عزّة أو كرامة. هذا حقّك ويبدو إن ذلك مناك، لكن رجاءً: افعلي ذلك باسمك وحدك وليس باسم أحد آخر. اسجدي لماكرون لو شئتِ".

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وردًا على الهجوم والجدل الذي أثارته تغريدتها، كتبت كارمن "لو بتعرفني كنت عرفت إني عم أحكي حكي مجازي عن مدى القرف اللي وصلونا عليه زعماؤنا الفاسدون"، وأضافت "أين الاستقلال والعزة؟ إذا مش عايش هون فما تتفلسف. أكبر ذل يلي عم نعيشوا، إذا المستعمر غريب بتحاربوا لتبني وطن، بس إذا المستعمر منك وفيك شو بتعمل؟ لا تزايد علي بالعروبة والوطنية أنا كل عمري عشته هون. أنا حكيت باسمي لا باسمك ولا اسم غيرك. ومش أنت اللي بتقلي لمين بسجد، ما بسجد غير لربي".

وتابعت "كل واحد ما فهم المعنى المجازي، وأخد الجملة بشكل حرفي هو مسطح عقليًا وفكريًا، وما بدّي قول بهيم لأنو حرام.. فكل واحد فكره محدود رح أعمله بلوك لأنو ما بيهمني أعرف إنه موجود بهالعالم".

واختتمت "يعني ما بصير الواحد يعطي رأيه (أو حتى سخرية من الوضع)، إلا دغري بتبلّش حملة ضده وسياسة تكميم الأفواه يا جماعة في شي اسمه حوار، مش دغري تنجاب سيرة العرض والمزايدات الفارغة. يلي مش عاجبه شو عم إحكي الله معه، لا يعلّق ولا ينرفز".

جدير بالذكر أن مرفأ العاصمة اللبنانية "بيروت" تعرض لانفجار ضخم، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، ودمار لمبانٍ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس.