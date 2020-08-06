محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: علقت الفنانة اللبنانية إليسا، على قرار البنك الدولي مساعدة لبنان لإعادة إعمار بيروت. وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "أعلن البنك الدولي استعداده لمساعدة لبنان، لإعادة إعمار بيروت، بعد ما صارت منكوبة". Advertisements وتابعت: "منتمنى إنو ما يتم إرسال ولا ليرة للسلطة الفاسدة المعودة ع السرقة، والمساعدة تكون مباشرة للمعنيين، لأنو متل ما سرقونا وسرقوا أحلامنا رح يرجع يسرقونا ويتركوا بيروت مدمرة". يذكر أن حادث انفجار أليم، وقع مساء الثلاثاء، في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وتسبب في تدمير واجهات العديد من المنازل، كما تسبب في وقوع جرحى وقتلى

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كانت هذه تفاصيل خبر "سلطة فاسدة معودة ع السرقة".. إليسا تعلق على مساعدات البنك الدولي للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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