نادين نسيب نجيم: "أصعب لحظة لما تشوف الموت بعيونك.. الخوف سرق النوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، أنها مازالت تشعر بالخوف، والأسف على ما تعرضت له لبنان، إثر وقوع إنفجار أليم في مرفأ بيروت.

وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "دموعي ما عم تنشف والخوف سرق النوم من عيوني، بشكر الله كل ثانية ولادي بخير، ويسوع عطاني عمر جديد وجهي بيترمم الجروحات بطيب، بس النفسية ما بعمرها بطيب".

وتابعت: "عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات عم صلي للكل، أقسى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك الله يكون بعون كل المصابين".

جدير بالذكر أن نادين كانت من بين المصابين بسبب انفجار مرفأ بيروت، إذ دُمر منزلها، وخضعت هي لعملية استغرقت 6 ساعات.



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