الشاعر أمير طعيمة يدخل الموسم الصيفي بـ 4 كتابات غنائية مميزة

تميز دخول الشاعر أمير طعيمة الموسم الغنائي الصيفي لعام 2020 بـ 4 أعمال كتابية مميزة لأهم نجوم غناء الوطن العربي، وحققوا نسبة استماع كبيرة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

بدأ طعيمة سجله الصيفي للكتابة للمرة الأولى مع الفنان سعد لمجرد من خلال أغنية "عدى الكلام"، التي حققت أكثر من 25 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، ومن ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:توما، وتعتبر الاغنية هي أول تجربة مصرية لمجرد في مسيرته الفنية

يقول مطلع الأغنية"شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام حاسس إني كده إبتديت .. أبقي رومانسي و ضعیف ليه نومي بقي خفيف .. كنت لما بنام بنام الجمال عدي الكلام ..

تضحكي لي و تاخدي كام أدفع العمر اللي جاي .. بس و تردي السلام مش بأفور صدقيني .. حس بيا كلميني"

تلاها مشاركته في ألبوم إليسا الجديد "صاحبة رأي" من خلال أغنيتن، إحداهما "حبة إهتمام" ، حققت أكثر من مليون ونصف مشاهدة عبر "يوتيوب"، ومن ألحان:زياد برجي، توزيع:أحمد إبراهيم.

يقول مطلعها"مش عايزة منك اني أعيش دنيا ولا الأحلام مش عايزة منك وعد يطلع في النهاية كلام كل اللي طالباه إني احس بحبة اهتمام أحلامي ابسط من اللي ممكن يوم تتخيلو عايزة أما ترمي عليا حمل ابقى قادرة اتحملو ولو مشيت وياك طريق

في الآخر أكملو"

والأخرى بعنوان "أنا شبه نسيتك"، وسجلت أكثر من مليون مشاهدة، من ألحان:وليد سعد، توزيع:أحمد إبراهيم، وتعتبران أعلى أغنيتان من حيث عدد المشاهدة بين أغنيات الألبوم بإستثناء أغنية "صاحبة رأي" التي تم طرحها قبل صدور الألبوم بالكامل.

يقول مطلعها"أنا شبه نسيتك تقريبا كده بفتكرك على فترات متباعدة أنا شبه نسيتك قلبي فـ نسيانك ما بقاش محتاج أي مساعدة

تلقائي وبالوقت الوجع اللي انا فيه بيروح وبدأت ألاقي حاجات في حياتي كتيرة أهم "

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وتغنى الفنان أحمد جمال من كلماته من خلال أغنيته الجديدة "من غير مجاملة"، التي تم طرحها مطلع الشهر الجاري، وحققت أكثر من 700 ألف مشاهدة، من ألحان:أحمد جمال، توزيع:محمد شفيق.

يقول مطلعها"من غير مجامله دى شبه كامله وبجد عامله زى الخيال نسيتنى اسمى وبشكل رسمى سلمت قلبى من غير فصال ضحكتها تخبل وبجد تهبل من نظره منها يالا السلام اصل المحبه ملهاش اطبا وانا حالتى صعبه مابقتش انام"