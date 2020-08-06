عمرو دياب يستعين بالفلكلور الفلسطيني في أغنية "مالك غيران"

فاجأ الهضبة عمرو دياب جمهوره بأغنيته الصيفية الجديدة "مالك غيران"، التي طرحها مساء أمس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك".
تنكهت الأغنية بالفلكلور الفلسطيني الشهير "الدحية"، التي تم استخدامه في ألحان وتوزيع الأغنية، ويعتبر هذا النوع الفلكلوري نوع من الموروثات الفلسطينية الهامة خاصة في الأعراس، و يعبر عن هويةفنية هامة للأغنيات والألحان الفلسطينية.
كانت تمارس "الدحية" قديمًا قبل الحروب لإثارة الحماسة بين أفراد القبيلة، وعند نهاية المعارك يصفون ماحدث فيها من خلالها، أما الآن فهي تقتصر على الأعراس والحفلات والمناسبات الوطنية .
وكانت في بدايتها يتم تنفيذ حركاتها التعبيرية بدون موسيقى،أما في وقتنا الحاضر أُضيفت إليها، وتعزف من خلال الـ"أورج"، إلى جانب بعض الكلمات الارتجالية .
قدم الفنان الفلسطيني محمد عساف هذا النوع من الفلكلور في إحدى حفلاته الغنائية، وحصلت على تفاعل جماهيري ضخم من الحضور.
حصلت الأغنية على أكثر من 460 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة على طرحها عبر "فيسبوك"، من كلمات:تركي آل الشيخ،ألحان:فلكلور، توزيع: سالفاتورجاناتشي و نابوتشودونوسور بولي، مكس وماستر :أسامة الهندي.
استمع إلى الأغنية من هنا
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