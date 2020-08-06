تضامنًا مع أحداث بيروت.. محمد الشرنوبي يعيد تقديم أغنية "لبيروت"

شارك الفنان محمد الشرنوبي جمهوره من خلال مقطع غنائي للأغنية الشهير "لبيروت"، التي أعاد تقديمها في ظل الأحداث الأليمة التي تشهدها لبنان، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
أعاد الشرنوبي تقديمها مع عزف هادئ للبيانو من الموسيقي مصطفى الحلواني، وتعود الأغنية للفنانة القديرة فيروز، وتم طرحها عام 1984 ضمن ألبوم "معرفتي فيك"، كلمات:جوزيف حرب، ألحان:يواخين ريدريغو، وظلت علامة غنائية مميزةللعاصمة اللبنانية بيروت، ومازال يتغنى بيها كبار مطربي الوطن العربي.
يذكر أن بيروت تعرضت لأكبر انفجار أصاب أجزاء مهمة وحيوية منها، وخلف وراءه عشرات الضحايا والمصابين، نتيجة لانفجار حاوية حاملة لنترات الأمونويم التي تعد من المواد شديدة الانفجار.
استمع إلى الأغنية من هنا
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