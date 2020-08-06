الليلة..حفل لكوكب الشرق أم كلثوم على مسرح أوبرا دبي

يستعد مسرح أوبرا دبي لاستقبال كوكب الشرق أم كلثوم بحفل غنائي بتقنية "هولوجرام"،وذلك ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، الذي بدأت فعالياته في الـ 9 من يوليو الماضي.
ومن المقرر أن يقام الحفل على مدار 3 أيام متتالية إبتداءً من الليلةالـ 6 من أغسطس الجاري، وتتوافر التذاكر عبر الموقع الرسمي للأوبرا .
ويأتي الحفل مع عودة الأنشطة الفنية والثقافية في الإمارات بعد توقفها لأكثر من 3 أشهر بسبب جائحة كورونا التياجتاحت العالم مطلع هذا العام.
تم اتخاذ الإجراءات الوقائية في الحفل بالغلتزام بإرتداء الكمامت الواقية، وتباعد المقاعد وتعقيمها بين العروض.
استخدمت تقنية الـ"هولوجرام" أكثر من مرة على مسرح أوبرا دبي، والتي تتضمن ظهور أم كلثوم على المسرح بشكل طبيعي باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتعطي المشاهد شعور مرئي ومسموع لوجود كوكب الشرق على المسرح.
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