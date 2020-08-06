تراند اليوم : مافيش زي الأم .. خالد النبوي يحرج متابع له ويلقنه درس في الأخلاق – شاهد

لقّن الفنان خالد النبوي درسًا لأحد متابعيه في الأخلاق وكيفية التعامل مع الامهات من خلال توجيه نصيحة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وأعاد خالد النبوي نشر تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي تويتر لسيدة تقول: “بقول لابنى أنا زعلانة منك… قال لى فاكرة خالد النبوى وهو بيقول لغادة عبد الرازق … ما بلاش تمثيل بقى!!! وراح مقلدك”.

لقّن الفنان خالد النبوي درسًا لأحد متابعيه في الأخلاق وكيفية التعامل مع الامهات من خلال توجيه نصيحة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

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وأعاد خالد النبوي نشر تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي تويتر لسيدة تقول: “بقول لابنى أنا زعلانة منك… قال لى فاكرة خالد النبوى وهو بيقول لغادة عبد الرازق … ما بلاش تمثيل بقى!!! وراح مقلدك”.

ورد خالد البنوي عليها قائلا :” اولا صباح الخير..عيب جدا انه يعمل كده..أكيد بيهزر.. المفروض يبوس إيديكي زي انا ما كنت بعمل مع أمي الله يرحمها.. وبعدين عادل ده كان دور و شخصيه مهزوزة نفسيا ..الأم أغلى ما في الدنيا”.

يشار إلى أن آخر أعمال خالد النبوي مسلسل ” لما كنا صغيرين” الذي عرض في المارثون الرمضاني الماضي.

https://twitter.com/KhaledElNabawy?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1291295493511884800%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elbalad.news%2F4437084