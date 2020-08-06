تراند اليوم : إنجي وجدان تحتفل بعيد ميلاد والدتها : دايما شايلانا – شاهد

احتفلت الفنانة انجى وجدان , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور ” انستجرام ” بعيد ميلاد والدتها , وذلك بنشر صور بصحبتها .

كتبت على الصور ” النهاردة عيد ميلاد احلى ام في الدنيا ربنا يخليكي لينا و تبقى دايما شايلانا كده كلنا زي اسماعيل ❤️❤️❤️

بحبك و فعلا انا من غيرك و لا حاجة

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يذكر أن آخر أعمال إنجي وجدان كان مسلسل “طلعت روحي” الذي حقق نجاحًا كبيرًا وشاركها في بطولته الفنان اللبناني نيكولا معوض، وهبة عبدالعزيز، وعمر السعيد، وإسلام إبراهيم، وميار الغيطي، وأحمد فريد، وإنعام سالوسة.