تراند اليوم : بيكا يضرب من جديد .. اي ميس يو هارت تجتاح السوشيال ميديا – إتفرج

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” هاشتاج # حمو بيكا، وذلك بعد انتشار فيديو له تلعثم فيه فى غناء مقطع باللغة الإنجليزية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا وتفاعل معه المغردون بطريقة كبيرة كما جاءت التعليقات ساخرة من أبرزها:

الله يعين مهندس الصوت على قص التراكات

حمو بيكا مشاهداته بتتعدى

ياريت ينزلو الأغنية بتاعت حمو بيكا بالغلطات اللي قالها فيها عشان هتبقى كده أشيك ومش هنعرف نسمعها بالنطق الصح

أقسم بالله حمو بيكا دا طلع جامد

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اي ميستروا مين هارت انا مش قادر # حمو بيكا

حمو بيكا عمره ما فشل انه يضحكني والله

وكشف مغنى المهرجانات حمو بيكا، عن مهرجان جديد من المقرر أن يطرحه في الفترة المقبلة، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتب حمو بيكا “انتظروا.. مهرجان اي ميس يو فري هارت.. ابو ليله وبيكا وقدورة”.