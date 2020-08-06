تراند اليوم : رسميًا.. سانشيز ينضم إنتر ميلان حتى 2023

أعلن ناديا مانشستر يونايتد وإنتر ميلان المنافسان في بطولة الدوري الأوروبي عن توصلهما لاتفاق رسمي لانتقال ألكسيس سانشيز، رسميًا إلى النادي الإيطالي.

وكان سانشيز يلعب في صفوف إنتر ميلان هذا الموسم على سبيل الإعارة، ولكن أكد مانشستر يونايتد أنه توصل لاتفاق نهائي على بيع التشيلي الدولي إلى العملاق الإيطالي.

وانضم سانشيز إلى مانشستر يونايتد في يناير 2018 قادمًا من آرسنال في صفقة تبادلية تضمنت هنريخ مخيتاريان، ولكن الجناح التشيلي لم يظهر بمستوى فني جيد مع إصابات مستمرة منعته من المشاركة الدائمة في قلعة “أولد ترافورد”.

وتمنى مانشستر يونايتد عبر بيانه الرسمي التوفيق والنجاح للاعب في مسيرته المستقبلية، بعد انتهاء علاقته بالنادي الإنجليزي بعد مرور ما يزيد عن عامين ونصف.

وأكد إنتر ميلان أيضًا عبر موقعه الرسمي الصفقة وأشار إلى أن سانشيز قد وقع على عقد لمدة 3 سنوات مقبلة لينتهي في يونيو 2023 بدون مقابل.