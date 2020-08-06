تراند اليوم : وفاة مصممة المجوهرات اللبنانية هالة طياح بإنفجار بيروت

توفيت مصممة المجوهرات اللبنانية ​هالة طياح​، في الإنفجار الضخم الذي وقع قبل يومين في ​مرفأ بيروت​.

وقد نعتها صديقتها الإعلامية اللبنانية ​داليا داغر​ بكلمات مؤثرة، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتبت: “يا حلوتنا، يا صاحبة القلب الكبير، الضحكة الحلوة، المحبة، والوفية…الفراشة الطايرة… الصديقة… مع مين السنة بدي صلي بعيد السيدة؟ ولمين بدنا نضوي شمع؟”.

وأضافت: “كسرتيلي قلبي وقلب كل يلي بحبوكي… السما فتحتلك ابوابها تتستقبلك وبعيد السيدة وبكل عيد صلاتي لروحك… لح تفتقدك كل المطارح ولح تبقي بقلبنا وبقلب لبنان وخارطته”

هالة هي أم لثلاثة أولاد، أحدهم طفلة تعاني من التوحد، وسيدة أعمال ومصممة مجوهرات، وكانت أول من رسم خريطة لبنان ونفّذها بالذهب لترتديها معظم السيدات اللبنانيات، من خلال مجموعتها التي حملت إسم “أبقِ لبنان قرب قلبك”.

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