تراند اليوم : عاجل.. إعتقال فنانة شهيرة في فضيحة غسيل الأموال

تسلمت النيابة العامة الكويتية بلاغات جديدة ضد مشاهير بتهمة “غسيل أموالي” في فضيحة “الصندوق الماليزي”، بينهم الممثلة “فوز الشطي”، والفاشينيستا “نهى نبيل”، وفق مصادر محلية.

وأوضحت المصادر أن هناك أسماءً أخرى تم تقديم بلاغات بحقهم لتورطهم في القضية، لكنها غير معروفة بشكل كبير على مواقع التواصل، ومن المقرر أن يتم التحري بشأنها للكشف عن ما هو جديد حيال تلك القضية، وفقا لصحيفة “القبس” الكويتية.

وقبل أيام، أمر النائب العام الكويتي، بعد تحقيقات على مدى شهور واستدعاءات لأطراف ذات صلة، بالتحفظ على أموال 10 مشاهير ومنعهم من السفر؛ حيث جمدت البنوك أرصدة هؤلاء، وعممت وزارة الداخلية أسماءهم على المنافذ البرية والجوية. ومن المقرر أن يتم ضبط وإحضار المتهمين بعد ذلك.

وربما يكون هؤلاء المشاهير دفعة أولى؛ حيث ستُقدم أسماء جديدة في الأيام المقبلة، نظرا للنهج الجديد في محاسبة كل متورط وعدم استثناء أحد، وفقا لـ”القبس”.

Advertisements

وجاءت أسماء المشاهير الـ10 على النحو التالي: “يعقوب بوشهري، فوز الفهد، دانة الطويرش، مشاري بويابس، حليمة بولند، عبدالوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز، مريم رضا”.

ويبلغ عدد الدول التي تجري تحقيقات بشأن أموال الصندوق منذ مارس/آذار 2016، نحو 8 دول على الأقل، وهي ماليزيا والولايات المتحدة وسويسرا وهونج كونج وسنغافورة و3 دول خليجية، وتعتبر واحدة من أكبر فضائح الفساد الدولية، التي شملت كذلك رئيس وزراء ماليزيا الأسبق “نجيب عبدالرزاق”.

وأطلق ناشطون كويتيون وسم “غسيل المشاهير” الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في الكويت والسعودية، حاصدا أكثر من 30 ألف تغريدة، طالب من خلالها المستخدمون بمحاسبة كل من يتثبت تورطه في قضية غسيل الأموال.