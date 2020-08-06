بعد الجراحة.. نادين نسيب نجيم الخوف سرق النوم من عيني

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رنا صلاح الدين - عادت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم للتواصل مع متابعيها مرة ثانية بعد ساعات قليلة من خضوعها لعملية جراحية لمدة ٦ساعات بعد إصابتها في أحداث انفجار بيروت.
نادين نجيم، قالت في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر: "دموعي ما عم تنشف والخوف سرق النوم من عيوني بشكر الله كل ثانية ولادي بخير ويسوع عطاني عمر جديد.. وجهي بيترمم الجروحات بطيب بس النفسية ما بعمرها بطيب عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات عم صللي للكل".
نادين نسيب نجيم
وأضافت: "أقسى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك الله يكون بعون كل المصابين".
يذكر أن انفجارًا هزّ بيروت مساء الثلاثاء الماضي، وتسبب في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.
كما تسبب في انهيار واجهة منزل نادين نجيم، الأمر الذي عرضها لإصابات كثيرة نقلت على أثرها للمستشفى بعد نزولها ٢٢ دور من منزلها بعد الحادث وتم نقلها للمستشفى بواسطة مواطن لبناني.
نادين نسيب نجيم
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