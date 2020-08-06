حسين الجسمي يتعرض لحملة تنمر بسبب حادث بيروت

رنا صلاح الدين - تعرّض الفنان الإماراتي حسين الجسمي لحملة تنمر شديدة، بعد حادث الانفجار الذي وقع في مرفأ بالعاصمة اللبنانية بيروت.

فقد تداول المتابعون تدوينة نشرها الفنان بتاريخ 2 أغسطس الجاري، كتب فيها: "بحبّك يا لبنان لتخلص الدني"، وسخر بعضهم منه، لافتين إلى أن محبته لأي شخص أو مكان تعد فأل سوء.

وجاءت التعليقات تتهمه بأنه كلما أطلق أغنية لبلد ما يتعرض هذا البلد لمصائب وحوادث مؤسفة.

عدد من نجوم الفن دافعوا عن حسين الجسمي، ومن بينهم الشاعر أيمن بهجت قمر، الذي كتب على حسابه بموقع "تويتر": "حسين الجسمي الفنان الكبير رفيق المشوار.. من بحبك وحشتيني لـ6 الصبح .. بعد الفراق ..أهل كايرو ..بشرة خير ..محدش مرتاح.. سنة الحياة.. وحاجات كتير تانية .. حسين هو النجاح والذوق والاحترام والأدب".

كما دعمت الفنانة الإماراتية أحلام مواطنها حسين الجسمي، بأن نشرت صورة له، على حسابها على "تويتر"، وعلقت: " فخر بلادي الامارات اخويه #حسين_الجسمي".

Advertisements

وكتب الفنان عزيز الشافعي: "‏مش مقبول السخافة دي على واحد من أهم فنانين العرب.. ومش عارف الناس اللي بتتكلم بالجهل ده، عايشين وسطنا ليه".

وهاجمت الفنانة شمس الكويتية المتنمرين، بقولها: "ينتخبون فاسدين وعيال حرام ويسلمون بلدانهم للخونة والحرامية ويمشونهم مشي الخرفان!! ويتحكمون فيهم واذا جتهم مصيبة تنمروا على الفنان المحترم #حسين_الجسمي".

وأضافت: "والله عيب وحرام وقلة ذوق والنتيجة هو متوفق وثري ومبسوط والي يتنمرون عليه فاشلين وحاكمهم زعيم مغتصب كرامتهم !!".

وقال الملحن مصطفى جاد: "‏صاحبي وأخويا ‎حسين الجسمي من أرقى وأنبل من عرفت.. دخل بيتي ودخلت بيته وأكلنا مع بعض عيش وملح واللي بيحصل ده قمة في السخف وقلة الأدب مع فنان دعم وساند وفرّح كل بيت عربي".

وتابع: "عيب كدة والله كرهتونا في حياتنا وفي شغلنا كفاية حقد وغل وطاقة سلبية.. دمت طيب يا صاحبي".