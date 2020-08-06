عندما تزوج نواز الدين صديقي ليلة واحدة

رنا صلاح الدين - نواز الدين صديقي ، أحد أفضل الممثلين في بوليوود ، جاء ذات مرة بسيرته الذاتية حيث كتب عن رحلته الصعبة في بوليوود وتفاصيل حياته الشخصية.

في كتابه "الحياة العادية" ، تحدث نواز مطولاً عن بعض لحظاته الحميمة ، التي انتقدتها العديد من النساء ، حيث اعترف الممثل الهندي بأنه تزوج لليلة واحدة فقط من نادلة أمريكية في نيويورك، جاء الاعتراف من خلال مذكرات الممثل الشخصية

كتب نواز: "كانت تلك السنوات بين 2006 و 2010 رائعة جدًا أيضًا. بدأت صناعة السينما تهتم بي ... والغريب أن الغرب كان لطيفًا معي أولاً ، كلاهما من حيث الحب والعمل ... كنت في مقهى أحد المرات مع صديقي في منطقة سوهو في مدينة نيويورك ".

تابع: "ظلت نادلة مذهلة تحدق بي ... أنت؟ أنت ممثل؟' سألت سؤال بلاغي. 'أجبنتها نعم. "أي فيلم لي رأيت؟ عصابات ويسبور؟ قالت وهي تحدق ، تحاول أن تتذكر ، "لا ، لا". "فيلم آخر!" وردت بعد لحظات: "ونتشبوكس، وبعدها تزوجنا ليوم واحد فقط".

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في الكتاب ، تحدث نواز أيضًا عن كيف كان يفكر في الانتحار ذات مرة لأسباب شخصية. في حديثه عن تلك الأيام ، قال الممثل: "العيش في مقر سكني يعني أن القطار المحلي كان شريان حياتنا. كنا في المحطة طوال الوقت تقريبًا. بعد وقت قصير من المكالمة ، كنت في أحد الأيام في المحطة ووقفت هناك أحدق في المسارات.

وأوضح "كان القطار قادمًا ، فكرت بالانتحار وسيكون الأمر بسيطًا وفوريًا. هل يجب أن أقفز إلى الطريق وأن أنهي كل شيء؟ إنهاء هذا الصراع ، إنهاء هذه الحياة؟ لم يكن لدي شيء. لا حب ، لا عمل ، لا مال. لكن انتبهت لنفسي في الوقت المناسب".

وذكر كذلك، "انطلق القطار بعيدًا ، صارخًا في الهواء ... قررت أنني لن أكون عاطفيًا مرة أخرى في أي علاقة ... لن أسمح لنفسي مرة أخرى أن أكون ضعيفًا مرة أخرى ، حتى مع زوجتي ... ومع ذلك ، كان من المهم تحليل ما حدث ... ربما يجب أن تواعد شخصًا ناجحًا ، وليس ممثلًا يائسًا وعاطلًا عن العمل".