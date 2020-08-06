إصابة الفنانة المصرية نانسي صلاح في انفجار بيروت

رنا صلاح الدين - طمأنت الفنانة المصرية نانسي صلاح متابعيها على حالتها الصحية بعد إصابتها في انفجار بيروت.

نانسي، نشرت صورة لها من داخل المستشفى من خلال خاصية الاستورب عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرا، وعلقت عليها: "الحمدلله على كل شئ".

نانسي صلاح

وكانت تتواجد نانسي صلاح في بيروت لتصوير مشاهدها الأخيرة من مسلسل "اسود فاتح".

مسلسل "أسود فاتح" "تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبي وسلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.