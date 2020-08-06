هل ادعت الفنانة السورية أمل عرفة المرض من أجل "الترند"؟

رنا صلاح الدين - ردت الفنانة السورية أمل عرفة، على المشككين في إصابتها بفيروس كورونا، خاصة بعد إعلانها مؤخراً شفائها بعد أيام قليلة من إعلان إصابتها.

كما ردت على تغريدة طليقها الفنان السوري عبدالمنعم عمايرة، والتي قال فيها: "إن أردت أن تصبح "تريند" عليك أن تعلن إصابتك بكورونا"، وقالت في تصريحات صحفية إنها لم تتسرع أبداً بإعلان إصابتها، وكشفت أنها حملت أعراض كورونا مدة لا تقل عن أسبوعين تقريباً، وهو ما جعل كل الأطباء يرجحون المرض.

وأضافت، أن فيروس كورونا هو فيروس مستجد، وأن البلاد المتقدمة وقفت محتارة أمام أعراضه، وأن أعراض الإنفلونزا العادية أضحت تحبط حتى الطب هذه الأيام، لأن الوباء مرض غير معروف الهوية ويراوغ في أحيان كثيرة.

كما كشفت أن قرارها بالإعلان جاء بقناعة شخصية بأن عليها دور بتوعية الناس كي يكسروا حاجز الخوف من فكرة الإصابة بالمرض والإعلان عنه، وألا يخجلوا أو يخافوا من البوح بالأمر، بل على العكس، نشر الوعي والخبرة كي تمر هذه المحنة بسلام.

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وعن من شكك بصدق مرضها وما حدث معها، خصوصاً ما تردد من اتهامات لها عبر مواقع التواصل بمحاولة اثارة الجدل والظهور "ترند"، قالت أمل إن ما يحكى عبر السوشيال ميديا لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد، وأن هذا العالم هو عالم جديد علينا وكثيرون لا يعرفون التعامل معه حتى اليوم.

وأضافت أنها تعنى فقط بما ينشر عبر صفحاتها الخاصة الرسمية في فيس بوك، وتويتر، وإنستجرام، مشددة على أن عملها الأخير "شارع شيكاغو" بات يحقق نجاحاً كبيراً منذ بدء عرضه قبل أيام وحتى اليوم، وهي ليست بحاجة لافتعال أكاذيب للوصول إلى الناس أو استثمرار مرضها للشهرة.

كما ناشدت الناس بالوعي وحماية أنفسهم من المرض، وأخذه على محمل الجد، والتصرف معه على هذا الأساس.

امل عرفة