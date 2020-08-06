ابنة هيفاء وهبي تتجاهل خلافاتهما وتدعوا لها بعد انفجار بيروت

رنا صلاح الدين - تجاهلت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أزمتها مع والدتها ووجهت لها رسالة خاصة بعد انفجار بيروت.

زينب فياض، قالت في منشور لها عبر خاصية الاستوري بصفحتنا الشخصية بموقع إنستجرام: "اللهم إني أستودعك أثمن أشيائي وأقربها إلى قلبي، اللهم احفظ لي أمي وأبي. يارب أستودعك قلبهم لا يؤذيه بلاء الدنيا".

ابنة هيفاء وهبي

وليست هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها زينب بشكل إيجابي عن والدتها فسبق وقالت في منشور لها: "إذا كان والدي هو قلبي فإن والدتي هي دقاته، و لا شيء يفرق الابنة والأم أبداً.. مهما بعدت المسافات بينهما".

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وكانت هيفاء وهبي قد رصدت تهشم زجاج منزلها وتحطم محتوياته جراء انفجار مرفأ بيروت الذي يقع بالقرب من بيتها، كما عبرت عن حزنها على ضحايا الحادث من خلال تغريدة لها عبر تويتر، كتبت فيها: "قلبي عم بيوجعني عللي صار ببيروت ابشع يوم شفته بحياتي يارب تصبر شعبنا واهالينا يارب ترحم اللي استشهدوا يارب تشفي كل مصاب لا تنسوا اللينانيين في دعائكم".

كما دعت متابعيها بالدعاء لربة منزلها بعد تعرضها للإصابة ونقلها للمستشفى.

يذكر أن هيفاء وهبي، كانت قد تنازلت عن حضانة ابنتها زينب في طفولتها وذلك لوالدها نصر فياض من أجل أن تحقق حلمها بدخول عالم الفن والشهرة.

ابنة هيفاء وهبي