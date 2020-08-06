انتحار الممثل الهندي سمير شارما

رنا صلاح الدين - انتحر الممثل وعارض الأزياء الهندي سمير شارما في منزله في مومباي. عُثر على شارما (44 عامًا) معلقًا في سقف المطبخ داخل منزله

وبحسب شرطة مالاد ، استأجر سمير الشقة في فبراير من هذا العام، أثناء قيام مراقب الأمن بجولة أثناء العمل الليلي، رأى الجثة وقام بالاتصال بالشرطة على الفور، بالنظر إلى حالة الجثة ، تشتبه الشرطة في أن الممثل انتحر قبل يومين، ولم يتم العثور على مذكرة انتحار.

وقال كبير المفتشين جورج فرنانديز بمركز شرطة مالاد أنه "تم تسجيل حالة وفاة عرضية وأرسلت الجثة لتشريحها".

شوهد شارما في عدد من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة لبلاجي تيليفيلم مثل مثل " Dil Kya Chahta Hai " و " Geet - Hui Sabse Parayi " و " Left Right Left "، كما أنه وجه مألوف على الشاشة الصغيرة - شوهد أيضًا في فيلم بوليوود 2009 - " Hasee Toh Phasee ".

فيما تدفقت التعازي على وسائل التواصل الاجتماعي مع انتشار نبأ وفاته ، بعد شهرين تقريبًا من العثور على ممثل بوليوود سوسانت سينغ راجبوت ميتًا في منزله في مومباي. أثارت وفاة الشاب البالغ من العمر 34 عامًا جدلاً حول الصحة العقلية.