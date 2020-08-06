أمل عرفة تبدأ التعافي من فيروس كورونا

رنا صلاح الدين - طمأنت الفنانة السورية أمل عرفة، متابعيها على صحتها بعد الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد،وكشفت عن نتيجة المسحة التي خضعت لها.

أمل عرفة قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك: "طلعت نتيجة المسحة اللي عملتها اليوم النتيجة سلبية، ألف الحمد لله، الأطباء اللى شخصوا حالتي أنها كورونا معاهم كل الحق، جميع الأغراض اللى عشتها كانت مطابقة لأعراض الكورونا نفسها".

وأضافت: "برجع بقول الكورونا كريب، دمه تقيل جدًا، الحيطة واجب والحياة مزحة مرات دمها تقيل، النتيجة فرحتنى بس فرحت فيها اكتر لأن بناتى طاروا من الفرحة، هالمرة إجت سليمة، الله يجيرنا من اللى جاية والشكر الكبير لكل اللى اهتموا وسألوا، بس رجاءً خدوا الأمر جديا والأكيد انى نشرت خبر تشخيص المرض كمان لكسر حد الخوف والخجل، أى مصاب يعلن ويحكى ولا يخاف.. هيك منحمى بعض أكتر.. حياتى مهمة وحياتكم كمان مهمة".

وكانت أمل عرفة، قد أعلنت عن إصابتها بعد ١١ يوم من الإصابة مؤكدة في تصريحها لبرنامج etبالعربي أنها في انتظار نتيجة المسحة التي خضعت لها.

امل عرفة