شيرين عبد الوهاب: “بيروت مدينة كل حاجة حلوة”

متابعة بتجـــــــــــرد: غرّدت الفنانة شيرين عبد الوهاب على حسابها الخاص في “تويتر” معبّرةً عن تعاطفها وحزنها الشديد بسبب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وخلّف أضرار اً جسيمة ووفيات عدة.

وكتبت شيرين: “ربنا يرحم اللي توفوا في الحادث المؤلم النهاردة وبعزّي أهلهم، وعمر بيروت ما هتبقى المدينة المنكوبة، دي مدينة كل حاجة حلوة”.

يذكر أن شيرين كانت قد أغلقت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إثر الهجوم الذي تعرضت له بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل على تلك الحسابات إلا أنها فتحت حسابها على “تويتر” فقط، وأبقت على حساباتها الأخرى في “فيسبوك” و”إنستغرام” مغلقةً.

وكان انفجار ضخم قد هز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء، وأثار الرعب في نفوس سكانها، ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقاطع فيديو تعرض لحظة الانفجار الضخم، مع تصاعد سحابة دائرية بيضاء وأعمدة دخان في المكان، واهتزاز الأراضي في المناطق المحيطة به، وشبه الثيرون من رواد مواقع التواصل ما حدث بما حدث بمدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين أثناء الحرب العالمية الثانية.