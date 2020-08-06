نجوم الفن يدعمون حسين الجسمي.. عنوان الإنسانية

يمتلك الفنان الإماراتي حسين الجسمي، موهبة غنائية كبيرة، جعلته يحلق كالنسر في سماء النجومية، بحضور مؤثر ولافت.

واستطاع الجسمي العبور لكل الجماهير العربية بفنه الرفيع وأخلاقه الراقية، وإنسانيته. وعندما نتأمل أحاديثه التليفزيونية نكتشف تواضعه الشديد وتسامحه.

من الصعب الفصل بين فن حسين الجسمي، وإنسانيته الكامنة بداخله، فهو يؤمن بأن الاجتهاد يبني الإنسان، لذا يواصل الليل بالنهار من أجل إسعاد الجماهير وتقديم فن هادف.

ويمتلك الجسمي فلسفة التخلي عن الأشياء، كل هذه الصفات منحته سمات مميزة جعلته يدخل القلوب دون استئذان.

ومؤخرا تعرض حسين الجسمي للتنمر من جانب الخلايا الإلكترونية التابعة لقطر وتنظيم الإخوان الإرهابي، حيث عملوا على ترديد الإساءات بحقه، بعد أن كتب تغريدة من أجل لبنان، قبل انفجار مرفأ بيروت بيومين، وخصص أغنية للبنان ضمن أمسية احتفالية أقيمت مؤخرا في دبي حملت عنوان "كرمالك يا وطن".

لم يرد الفنان صاحب الخلق الرفيع على الإساءة بالمثل والتزم الصمت، ففي السكوت هيبة كبيرة لا يدركها إلا الكبار.

التنمر ضد الجسمي أمر يدعو للحزن، فهو الفنان المثقف الواعي، المعروف بحبه للعروبة وانحيازه الدائم للقيم والمبادئ النبيلة.

وإذا كان الجسمي قد التزم الصمت فهناك نجوم من العيار الثقيل قرروا الرد نيابة عنه أيمانا منهم بأنه فنان نبيل في زمن صعب.





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ومن أشهر النجوم الذين حرصوا على مساندة ودعم حسين الجسمي الفنانة أحلام والتي أطلقت تغريدة رائعة قالت خلالها "فخر بلادي الإمارات، أخويا حسين الجسمي".

كما علقت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين: "في ظروف صعبة جداً على الجميع قبل ما تكون صعبة على إخواننا اللبنانيين، على العرب، على جنس البشرية بأكملها! حمقى المجتمع يتنمرّون على فنّان قمة في أخلاقه، احترامه، نجاحه وفنّه".





وتابعت روان بن حسين: "للأسف بعض العرب لو يركزوا طاقتهم في نفسهم، بلدهم، حكومتهم، ما كان طغى الفساد في أغلب دولنا العربية".

فيما كتب الشاعر الغنائي المصري أيمن بهجت قمر، عبر موقع فيسبوك :"حسين الجسمي الفنان الكبير رفيق المشوار .. من بحبك وحشتيني لـ6 الصبح، بعد الفراق، أهل كايرو، بشرة خير، محدش مرتاح، سنة الحياة، وحاجات كتير تانية، حسين هو النجاح والذوق والاحترام والأدب".





وكتب الملحن عزيز الشافعي في تغريدة عبر تويتر: "مش مقبول السخافة دي على واحد من أهم الفنانين العرب ومش عارف الناس اللي بتتكلم بالجهل ده عايشين وسطنا ليه".

وفي تصريح صحفي، تحدث هاني شاكر نقيب الموسيقيين في مصر لـ"الخليج 365" قائلا: "التنمر مرفوض، حسين الجسمي فنان كبير وله جماهيرية عريضة في كل العالم العربي، المتنمرون دائما أعداء نجاح فلا يجب الالتفات لهم أو منحهم أكبر من قدرهم، حسين الجسمي رائع في كل شيء، موهبة وحضور واحترام".

فيما أبدى الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين أيضا غضبه من الهجوم على الجسمي وقال: "لا أعرف لماذا يتم تشوية الرموز وتجريح الكبار، ما حدث مع الجسمي يفتقد للذوق واللياقة. أرجو منه عدم الالتفات للصغائر لأنه كبير بفنه وبجمهوره العريض".