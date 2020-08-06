الخليج 365 - صفوت دسوقيالخميس 2020/8/6 04:48 م بتوقيت أبوظبي
ألقى حادث انفجار مرفأ بيروت بظلاله الكئيبة على العالم، وضاعف من حجم أوجاع بيروت زهرة الشرق المنكوبة.
ودفع الحادث الأليم عددا من نجوم الوسط الفني في لبنان إلى الهجوم على الساسة، إذ اتهم فريق من النجوم رجال السياسة بالانشغال وراء السلطة وعدم الاهتمام بمصلحة الشعب اللبناني الذى عانى كثيرا من ويلات الحروب الأهلية في الماضي، وأوضاع معيشية صعبة في الحاضر.
ومن أبرز نجوم لبنان الذين هاجموا الساسة في البلاد، راغب علامة وهيفاء وهبي، وانضمت إليهما مؤخرا الفنانة اللبنانية نجوى كرم.
وقالت كرم في مقطع صوتي نشرته عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "دايما تضعوننا أمام خيارين.. ذبحتونا وذبحتوا البلد.. وكإنه ما صار شيء.. أو بلا صار وكتر.. طفيتوا أحلامنا وأفكارنا وأهدافنا.. وكإنه ما صار شيء".
تابعت نجوى كرم: "هجرتوا ولادنا وهجرتوا العقول.. نهبتونا وسرقتونا وفقرتونا وفلستونا مثل كإنه ما صار شيء.. وقلتم بكرة يتعودوا بكل وقاحة.. يعودكم العمى.. لازم ثورة تفوت على بيوتكم لتحسوا يا ولاد الأفاعي.. خليتونا نعيش ميتين وإحنا أحياء يا بلا وجدان".
وأضافت في رسالتها الصوتية: "بدلتوا رائحة الزيتون والزعتر برائحة جثث وألادنا وأهالينا.. راح تتقاتلوا على السلطة.. كيف قادرين تستخفوا بينا وبأرواحنا.. كيف قادرين تستخفوا بعقولنا.. كيف؟".
وكان حريق كبير قد اندلع مساء الثلاثاء في مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.
وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.
وأظهرت الصور حجم الدمار الكبير الذي خلفه الانفجار في وقت تعالت الأصوات بأن ما يحدث في بيروت كارثة بكل المقايس لم تحدث من قبل.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مؤثرة من نجوى كرم لساسة لبنان: "ذبحتونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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