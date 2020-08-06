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شكرا لقرائتكم خبر عن ليندا بعد حذف مشاهد رقصها من "ضارب عليوى": تم استغلالى لنجاح الكليب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أثار قيام المنتج نصر محروس بعمل نسخة جديدة من كليب "ضارب عليوي" للمطرب مصطفى شوقي بدون الراقصة ليندا، مضايقة الأخيرة، والتى أكدت أن هذا الأمر حدث بدون علمها، وأن ماحدث استغلالاً لها لنجاح الكليب ثم حذف مشاهدها لإثارة الجدل، خاصة أن عدد مشاهداته وصلت لأكثر من 2 مليون مشاهدة، ونجح نجاحاً كبيراَ بها حتى أنه أصبح على موقع البحث الشهير جوجل باسم الراقصة ليندا.
وقالت ليندا في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "في البداية طلب المنتج نصر محروس أن أقوم بإرسال صور لـ 4 بدل رقص لاستخدامهم في الكليب لكنني رفضت أن أقوم بعمل الكليب ببدل الرقص لأنني سأدخل بيوت أسر مصرية ولا أريد أن يتم التركيز على جسدي، ولكن طلبت أن تكون الملابس طويلة ليتم التركيز على مضمون الأغنية وأدائي وليس على ملابسي، وهنا أرسل لي الاستايلست فيكتور محروس بعض صور للملابس كمثال للملابس التي أريدها والتي سأقوم بارتدائها في الكليب.
وأضافت أنها وافقت على أن يتم إبعاد الكاميرا والتقاط الصورة من بعيد، و"كل هذا الكلام مثبت من خلال الرسائل المتبادلة بيننا".
وأكدت ليندا أن ملابس الكليب كاملة كانت من تصميم ستايلست الكليب فيكتور محروس (نجل المنتج نصر محروس )، وأن حركات الكليب كانت بموافقة نصر محروس الذي أخرج الكليب، ولم تتدخل ليندا في أي شيء إلا بموافقة المنتج والمخرج نصر محروس، وأنها فوجئت عقب ذلك بما حدث.
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