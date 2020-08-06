شكرا لقرائتكم خبر عن ليندا بعد حذف مشاهد رقصها من "ضارب عليوى": تم استغلالى لنجاح الكليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أثار قيام المنتج نصر محروس بعمل نسخة جديدة من كليب "ضارب عليوي" للمطرب مصطفى شوقي بدون الراقصة ليندا، مضايقة الأخيرة، والتى أكدت أن هذا الأمر حدث بدون علمها، وأن ماحدث استغلالاً لها لنجاح الكليب ثم حذف مشاهدها لإثارة الجدل، خاصة أن عدد مشاهداته وصلت لأكثر من 2 مليون مشاهدة، ونجح نجاحاً كبيراَ بها حتى أنه أصبح على موقع البحث الشهير جوجل باسم الراقصة ليندا.

وقالت ليندا في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "في البداية طلب المنتج نصر محروس أن أقوم بإرسال صور لـ 4 بدل رقص لاستخدامهم في الكليب لكنني رفضت أن أقوم بعمل الكليب ببدل الرقص لأنني سأدخل بيوت أسر مصرية ولا أريد أن يتم التركيز على جسدي، ولكن طلبت أن تكون الملابس طويلة ليتم التركيز على مضمون الأغنية وأدائي وليس على ملابسي، وهنا أرسل لي الاستايلست فيكتور محروس بعض صور للملابس كمثال للملابس التي أريدها والتي سأقوم بارتدائها في الكليب.

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وأضافت أنها وافقت على أن يتم إبعاد الكاميرا والتقاط الصورة من بعيد، و"كل هذا الكلام مثبت من خلال الرسائل المتبادلة بيننا".

وأكدت ليندا أن ملابس الكليب كاملة كانت من تصميم ستايلست الكليب فيكتور محروس (نجل المنتج نصر محروس )، وأن حركات الكليب كانت بموافقة نصر محروس الذي أخرج الكليب، ولم تتدخل ليندا في أي شيء إلا بموافقة المنتج والمخرج نصر محروس، وأنها فوجئت عقب ذلك بما حدث.