شكرا لقرائتكم خبر عن "الغسالة" يتخطى 7 ملايين جنيه فى شباك تذاكر موسم عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف فيلم "الغسالة" 518 ألف جنيه ايرادات أمس الأربعاء فى شباك تذاكر موسم عيد الأضحى، إلى حصيلة ايراداته لتصل الى 7 ملايين و18 ألف جنيه حصدها خلال 7 أيام عرض، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية يوم الخميس الماضى الموافق 29 يوليو- وقفة عيد الأضحى المبارك.

وجاءت تفاصيل الإيرادات التى حققها الفيلم كالتالى: الخميس 167 ألف جنيه، الجمعة مليون جنيه، السبت مليون و600 ألف جنيه، الأحد مليون و700 ألف جنيه، الاثنين حقق مليون و 160 ألف جنيه، والثلاثاء 640 ألف جنيه، الأربعاء 518 ألف جنيه، ويواصل الفيلم حصد الايرادات اليومية بمعدل جيد وسط الظروف التى تعيشها دور العرض.

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فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.