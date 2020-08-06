شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى وديانا حداد ووفاء الكيلانى يتمنين الشفاء لنادين نجيم بعد إصابتها فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الفنانين على الاطمئنان على صحة الفنانة نادين نسيب نجيم لإصابتها فى تفجير بيروت، الذى وقع أول أمس الثلاثاء، متمنين لها الشفاء العاجل وغردت الفنانة ديانا حداد، قائلة:" ألف الحمدلله على سلامتك حبيبتي نادين وسلامة عيلتك ..الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى شو بدنا نقول إلا الله كبير وفوق كل ظالم الله يحمى لبنان" .

وكتبت الإعلامية وفاء الكيلانى، قائلة:" الحمد لله على سلامتك نادين وسلامة ولادك الوجع أكبر من أي كلام ربنا يلطف بلبنان وأهله"، وقالت الفنانة هند صبرى،:" حمد الله على سلامتك نادين الله يقويكي و يقوي كل شعب العظيم على هالمحنة الصعبة نحن معكم".

أما الفنانة كارمن لبس، قالت "تسلميلي ألف الحمدلله عسلامتك وسلامة ولادك.. أما السلامة النفسية فبدها شوية وقت".

وكتب الفنان إيلى أبو نجم، قائلا :"الحمدلله على سلامتك.. انكتبلك عمر جديد أنتى قوية وبإيمانك بالله بترجعي أقوى لولادك وكل اللي بحبوكي".

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وكانت الفنانة نادين كتبت تغريدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، "دموعى ما عم تنشف والخوف سرقالنوم من عيونى.. بشكر الله كل ثانية ولادى بخير.. ويسوع عطانى عمر جديد.. وجهى بيترمم الجروحات بطيب بس النفسية ما بعمرهابطيب.. عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات.. عم صللى للكل.. أقسى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك.. اللهيكون بعون كل المصابين".

وتسببت التفجيرات التى وقعت فى العاصمة اللبنانية بيروت، أول أمس، فى مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيسالحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء، الحداد الوطنى العام فى ضوء الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى.