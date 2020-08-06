شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن لبس تتعرض لهجوم حاد عقب رسالتها للرئيس الفرنسى عن رجوع الانتداب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت الفنانة اللبنانية كارمن لبس، لهجوم حاد من قبل متابعيها بسبب تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، وجهت خلالها رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالتزامن مع زيارته الحالية للبنان عقب انفجار مرفأ بيروت.

ونشرت كارمن صورة لماكرون، ووجهت إليه رسالة قائلة: "تعا وجيب معك الانتداب، ما بقى بدنا هالاستقلال"، ليبدأ الهجوم بالتعليقات الهجومية ضدها، متهمينها بالخضوع والحديث بأشياء لا تفهمها.





وقال أحد المعلقين :"الانتداب ما طلع فعليا من بلداننا حتى يرجع تانيا كنت حب اعمالك كتير و بظن حضرتك لازم تكوني من مخترعي الامل و ليس من قطيع اليائسين ..ثالثا ومن ناحيه اجرائية حابب شوف الكورنيت شو راح يعمل بدبابات اللوكلير تبع الانتداب، لترد كارمن قائلة :" لو بتعرفني كنت عرفت اني عم احكي حكي مجازي عن مدى القرف اللي وصلونا عليه زعماءنا الفاسدين".







التعليقات

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وقال آخر :"عزيزتي كارمن ما بعرف إذا بتعرفي إنّو كتير ناس ضحّت بحياتها لحتى يصير لبنان دولة مستقلة من ورا الإنتداب إللي عم تحكي فيه وما بعرف كمان إذا بتعرفي إنّو الإنتداب يعني احتلال والإحتلال يعني استعباد، تويت غير موفق".

وكتب مغرد آخر: "على أساس الاحتلال الفرنسي وغيره من الدول المستعمرة وزعت ورود عالبلدان وشعوبها!! يا لطيف قديش في بشر بتحن وتستمتع تكون مستعبدة من الطواغيت والظلمة"، فيما قال أحد المعلقين :"للأسف تغريدة غير موفقة حتي ولو من باب التهكم. ما فعله هؤلاء بالعرب وبالشعوب الأفريقية لا ينساها أحد ولا يغفره التاريخ مهما حاولوا في تجميل صورتهم.الله يحفظ لبنان وبلادنا جميعا ".

بينما قال آخر :"فيك تروحي ع فرنسا مدام ..نحن مقبرة الغزاة ..أحلامك متل الماضي الي انتِ بتمثليه نحن احرار خلقنا وح نضل أحرار لأننا منتفس حرية ..لو تضلو بعاد عن السياسة أفضل يمكن كنا حبيناكن".

وكل هذا الهجوم دفعها للرد فى تغريدة أخري تقول بها :"كل واحد ما فهم المعنى المجازي، وأخد الجملة بشكل حرفي هو مسطح عقليا وفكريا، وما بدّي قول بهيم لأنو حرام .... فكل واحد فكرو محدود رح إعملو بلوك لأنو ما بيهمني أعرف إنو موجود بهالعالم".