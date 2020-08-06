شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة لـ"مسئولى لبنان": عار عليكم العالم يساعدنا وانتوا تسرقو أموالنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم النجم اللبناني راغب علامة، الحكومة اللبنانية لما آلت اليه الأوضاع في بلاده وآخرها كارثة انفجار مرفأ بيروت وسقوط عشرات الضحايا وآلاف الجرحى، وغرد راغب علامة على حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "المبكي في بلدنا أنه في الوقت الذي تعمل الدول في العالم لمساعدة الشعب اللبناني تجد المسؤولين في بلدنا يسرقون أموالنا وماضينا ومستقبلنا وأملنا ولقمة عيش الفقراء. ومستقبل شبابنا ! العار العار عليكم يا مسؤولي لبنان".



راغب علامة على تويتر

وكان قد شن النجم اللبنانى راغب علامة، هجوما عنيفا على مسئولى بلاده وتصريحاتهم بأن حادث انفجار مرفأ بيروت، أول أمس الثلاثاء، هو صدفة، قائلا: "كفاكم كذباً ونفاقاً"، مؤكدا أن هذا الانفجار هو عمل عدوانى إرهابى تخرج منه رائحة الخيانة والغدر، والشعب اللبنانى ما هو إلا لعبة وضحية بين يدى الإجرام السياسى.

وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر: "لا تحاولوا إقناعنا بأن هذا الانفجار المدمّر هو بالصدفة، كفاكم كذباً ونفاقاً! إنه عمل عدوانى إرهابى تخرج منه رائحة الخيانة والغدر، نحن الشعب اللبنانى لسنا إلا لعبة وضحية بين يدى الإجرام السياسى والدولى".

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وتسببت التفجيرات التى وقعت فى العاصمة اللبنانية بيروت، فى مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء، الحداد الوطنى العام فى ضوء الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها فى عمليات البحث عن المفقودين فى مرفأ لبنان ومحيطه، حيث يتم إزالة آثار الانفجار الكبير الذى وقع بالأمس، وذلك وفق وسائل إعلام لبنانية، وفيما كشفت عمليات البحث عن تضرر كبير فى المبانى القريبة من حادث الانفجار، وفيما سقط عدد كبير من المنازل فى محيط المرفأ.

وشهدت بيروت أول أمس انفجار مخزن المرفأ الذى تسبب فى موجة انفجارية هائلة طالت عنان السماء، تشابهت فى شكلها لتلك الموجة الانفجارية التى خلفتها قنبلة هيروشيما وناجازاكى في نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945، لتشكل سحابة سوداء ونيران برتقالية اللون، حجبت شمس النهار لبرهة، عن أعين اللبنانين".. هذا ما أظهرته مقاطع الفيديو المختلفة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى لانفجار خزان فى مرفأ بيروت، عصر الثلاثاء.

شكل الانفجار مشهدا مخيفا لم تشهده لبنان من قبل حتى فى الاعتداءات السابقة، حيث هزّ كل أنحاء العاصمة اللبنانية وطالت أضراره كل الأحياء وصولا إلى الضواحي، وتساقط زجاج عدد كبير من المباني والمحال والسيارات، حتى بلغ صداه فى قبرص المواجهة للبنان على بعد 240كم، افترش الإسفلت بالضحايا، وسقط نحو 115 شهيد وألاف الجرحى، وهى أرقام مرشحة للزيادة الساعات والأيام المقبلة.