شكرا لقرائتكم خبر عن إريانا جراند تشجع معجبيها على التبرع للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تٌعرف النجمة العالمية إريانا جراند أنها واحدة من أكثر نجوم العالم التي تساهم وتتبرع عند حدوث كوارث بشتى أنحاء العالم ، وقد كشف عدد من المواقع الشهيرة و أبرزها " ام ان أي " أن جراند تبرعت بمبلغ مالي ضخم وذلك من أجل الإغاثة في أعقاب الانفجار الضخم الذي حدث في بيروت أول أمس الثلاثاء .

وعبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " تويتر" شجعت جراند محبيها و عشاقها لدعم هذه المباردات التي تساعد علي تخطي هذه المرحلة الصعبة ، كتبت جراند "قلبي وقوتي وتعازي مع لبنان وكل من تأثر بهذه المأساة. يرجى الدعم و التبرع إذا كنت قادرًا على ذلك .. سأفعل ذلك أنا أيضا " ، كما اشارت لمؤسسة الهلال الأحمر اللبنانية و ضرورة دعمها .

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تويته اريانا جراند

يذكر أن إريانا جراند كانت واحدة من أبرز النجوم الذين شاركوا في المسيرات الاحتجاجية في لوس أنجلوس بعد مقتل جورج فلويد مما أثار غضبا على مستوى البلاد ، حيث جاء مقتله علي يد أحد رجال الشرطة الأمريكية، والذي ظهر بعدة صور ومقاطع فيديو وهو يضع ركبته على رقبه فلويد مما تسبب في وفاته.