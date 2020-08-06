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شكرا لقرائتكم خبر عن هالزى تبحث عن طريقة لدعم ومساعدة الشعب اللبنانى بعد انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة العالمية هالزي عن حزنها الشديد بعد الانفجار الضخم الذي شهده مرفأ بيروت الرئيسي أول أمس الثلاثاء، وقامت النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 25 عام ) بالتعبير عما تشعر به الآن وتحديدا بعد رؤيتها لمقاطع فيديو وصور الانفجار في لبنان .
أكدت هالزي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " تويتر " أن قلبها يتألم بسبب الصور التي رأتها أثناء وبعد الانفجار في لبنان ، كما سالت معجبيها عن طريقة سليمة لكي تتبرع من خلالها للإغاثة في لبنان بشكل سريع و أكثر فاعليه .
تويته هالزي
يذكر أن هالزي كانت واحدة من أبرز النجوم الذين شاركوا في المسيرات الاحتجاجية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد مما أثار غضبا على مستوى البلاد ، حيث جاء مقتله علي يد أحد رجال الشرطة الأمريكية، والذي ظهر بعدة صور ومقاطع فيديو وهو يضع ركبته على رقبه فلويد مما تسبب في وفاته.
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