الباتروس تعود للإنتاج بمشروع "فني مسرحي استعراضي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:

أصدرت شركة الباتروس للإنتاج الفني بالشراكة مع أي اس كومينيكيشن للإنتاج الإعلامي، بيانا صحفيا، عن مشروع فني مسرحي استعراضي.

وجاء في البيان: "يسر شركة الباتروس للإنتاج الفني بالشراكة مع شركة أي اس كومينيكيشن للإعلان، أن تعلن عن الانتهاء من التحضيرات النهائية لأكبر وأضخم مشروع فني مسرحي استعراضي والأول من نوعه في الشرق الأوسط "ميوزيكال شو"، وذلك بعد دراسة دقيقة ومفصلة لهذا الحدث الفريد من نوعه".

وتابع البيان: "يتضمن هذا المشروع الضخم، إنتاج 26 عرضا مسرحيا استعراضيا أسبوعيا يقوم ببطولته فرقة مسرحية خاصة بهذه العروض، والتي تتكون من أهم وأبرز نجوم المسرح في مصر والوطن العربي بالاشتراك مع مجموعة شابة من الوجوه الجديدة الواعدة، ويشترك في كل عرض مسرحي جديد ميجا ستار".

وأكد رجل الأعمال كامل أبو علي، أنه تحمس لهذه الفكرة منذ بدايتها حتى ظهورها على أرض الواقع إيمانا منه بإعادة إحياء المسرح القديم ولكن بتقنيات حديثة وفكر مختلف يناسب عام 2020 وأيضا بإعادة فكرة تكوين فرقة مسرحية محترفة خاصة بهذه العروض واكتشاف مواهب شابة تضيف للوسط الفني.