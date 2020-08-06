"روجينا نزلت الشارع"..ممثلة مصرية تروي لحظات الرعب في انفجار بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تتواجد الفنانة رانيا منصور حاليا، بالعاصمة اللبنانية بيروت، لتصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "أسود فاتح".

وقالت "رانيا" في تصريح خاص لمصراوي: "الحمد لله كلنا كويسين، وكلنا كنا بعيد عن مكان الانفجار، لكن رغم كدة بيروت كلها اتأثرت".

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وتابعت: "كنت في مول ببيروت مع الفنانة ميرا دياب زوجة المخرج كريم العدل، وصديقتنا مي، وفجأة وقع الانفجار، وعلى الرغم من أن المول بعيد عن الانفجار، لكننا شعرنا بهزة قوية، وفجأة تحطم كل الزجاج بالمول، وسقط الجدار وسمعت أصوات صراخ كبيرة".

وأضافت: "طلعنا نجري برة المول،وسط إحساس بالرعب الذي لا يمكن وصفه، وفضلنا ماشيين على رجلينا لحد ما وصلنا الأوتيل، ووقت الانفجار جزء مننا كان في التصوير، والجزء التاني كانوا في الفندق، ولما رجعنا لقينا روجينا وشريف سلامة وناس كانوا موجودين في الاوتيل نزلوا الشارع ساعة الانفجار، بس الحمد لله عدينا منها على خير".

يذكر أن حادث انفجار أليم، وقع مساء الثلاثاء، في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وتسبب في تدمير واجهات العديد من المنازل، كما تسبب في وقوع جرحى وشهداء