"المنظر كان بشع"..رانيا منصور تكشف تفاصيل إصابة نانسي صلاح في بيروت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قالت الفنانة رانيا منصور، إن الفنانة نانسي صلاح، أصيبت في ذراعها، بسبب وقوع زجاج "الحمام" داخل غرفتها بالفندق، تأثرا بانفجار العاصمة اللبنانية بيروت.
وأضافت "رانيا" في تصريح خاص لمصراوي: "إمبارح نانسي صلاح وقع عليها زجاج الحمام، اللي كان إتأثر بسبب التفجيرات، واللي حصل إنها دخلت تاخد شاور فبتحرك الباب فوجئت بسقوط الزجاج وقع عليها كله، والمنظر كان بشع".
وتابعت: "اتصلت بنا نانسي، وقمنا بنقلها على الفور للمستشفى، والحمد لله أنها الآن أصبحت بخير".
ويتواجد عدد من الفنانين المصريين في العاصمة اللبنانية بيروت، لتصوير مشاهدهم ضمن أحداث مسلسل "أسود فاتح".
يذكر أن حادث انفجار أليم، وقع مساء الثلاثاء، في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وتسبب في تدمير واجهات العديد من المنازل، كما تسبب في وقوع جرحى وقتلى.
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