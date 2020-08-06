في أسبوع.. إيرادات "الغسالة" تتجاوز 7 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، الخميس 30 يوليو، فيلم "الغسالة" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، وهو الفيلم الأول الذي يتم طرحه منذ أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الفيلم حقق أمس الأربعاء 5 أغسطس إيراد قُدر بـ517 ألفا و828 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه "الغسالة" في 7 أيام مبلغ 7 ملايين و25 ألفا و63 جنيها.

"الغسالة" عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، وتظهر الفنانة شيرين رضا كضيفة شرف.