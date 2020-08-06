محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي: نشرت المطربة المغربية جنات أول صورة لابنتها الثانية التي أطلقت عليها اسم "جوليا". وظهرت جنات في الصورة مع زوجها وطفلتها بعد دقائق من ولادتها بغرفة العمليات، عبر حسابها الخاص على انستجرام. Advertisements ووجهت الشكر لطبيبها: "ربنا رزقنا ببنتنا التانية جوليا ربنا يبارك فيها ويحفظها اللهم لك الحمد". جنات تزوجت من محامي مصري وأنجبت منه طفلين.

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كانت هذه تفاصيل خبر جنات تنشر صورها من غرفة العمليات:"ربنا رزقنا ببنتنا التانية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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