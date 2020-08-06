صورة- إصابة الفنانة نانسي صلاح في بيروت ونقلها إلى المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة الشابة نانسي صلاح عن تعرضها لإصابة، أول أمس الثلاثاء.

ونشرت "نانسي" عبر خاصية الإستوري، بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها من المستشفى، تظهر إصابتها في يدها اليسرى دون الكشف عن أي تفاصيل.

وعلقت "نانسي": "الحمد لله على كل شيء".

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وتتواجد "نانسي" في العاصمة اللبنانية لتصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "أسود فاتح"، بطولة هيفاء وهبي، وكان الأستوديو الخاص بالمسلسل ضمن المباني المتضررة من الانفجار.

يذكر أن حادث انفجار أليم، وقع مساء الثلاثاء، في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وتسبب في تدمير واجهات العديد من المنازل، كما تسبب في وقوع جرحى وشهداء