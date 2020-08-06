تراند اليوم : "نانسي عجرم" تعيش في رعب شديد وتدمير عيادة زوجها بسبب تفجير بيروت



تأجل الحفل الذي كان مقررًا أن تحييه المطربة اللبنانية نانسي عجرم، الخميس كأول حفل من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ينظمة تطبيق "تيك توك"، والثاني من نوعه على مستوى العالم، بعد حفل المغني الكندي "ذا ويكند".

وكان مقررًا أن تُطل نانسي مباشرة على الهواء عبر تطبيق "تيك توك" في حفلها الفني، وتقديمها أشهر أغانيها من أحد المواقع ببيروت دون جمهور، تحت عنوان "العرض الساحر"، وفق ما أعلنت في فيديو نشرته عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن الحفل تأجل إلى أجل غير مسمى بعد الانفجار الهائل في مرفأ بيروت الثلاثاء، والذي أدى إلى سقوط 137 قتيلاً ونحو 5 آلاف جريح، بخلاف أضرار مادية فادحة طالت المرافق والمنشآت والمنازل.

وطمأن جيجي لامارا، مدير أعمال نانسي الجمهور على حالته الصحية، مبينًا أنها وأسرتها بخير، وكانوا بعيدين تمامًا عن الانفجار، لكنها تعيش حالة رعب شديدة بعد الانفجار.

وأكد مدير أعمال نانسي لبرنامج (ET بالعربي)، أن عيادة زوجها فادي الهاشم تضررت تماما، وقال: "هي العيادة تدمرت عنده، والزجاج وصل لرأسه وظهره لكن الحمدلله كلهم بخير".

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وأضاف أنه بالتعاون مع "تيك توك" سيتم تحديد موعد جديد للحفل بعد تأجيله بسبب الظروف التي يعيشها لبنان حاليًا.

وكشف جيجي لامارا، مدير

⭕️حصري: في اتصال لـ #ET_بالعربي مع مدير أعمال #نانسي_عجرم، طمئن جيجي لامارا جمهورها عن حالتها بعد الإنفجار، وخاصة بعد الأضرار التي أصابت عيادة زوجها فادي الهاشم.. التفاصيل🔻https://t.co/GeYwQufsqJ — ET بالعربي (@ETbilArabi) August 5, 2020

— ET بالعربي (@ETbilArabi)