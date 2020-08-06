بسبب أحداث بيروت.. كارمن سليمان تُؤجل طرح أغنيتها الجديدة "لينا رقصة"

أعلن الملحن مصطفى جاد، عن تأجيل طرح أغنية زوجته الفنانة كارمن سليمان "لينا رقصة"، بسبب ماحدث من انفجارات هائلة في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

كتب مصطفى أسباب التأجيل قائلاً:" تم تأجيل موعد نزول أغنية "لينا رقصة للفنانة كارمن سليمان"، تضامناً مع الشعب اللبناني الحبيب، واحتراماً لروح الضحايا ومصاب الأهالي"، حيث كان من المقرر طرحها مساء

أمس، وتم تأجيلها دون تحديد موعد آخر لطرحها.

يذكر أن آخر إصدارات كارمن الغنائية كانت من خلال أغنية "بصاتك" التي طرحتها خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات: سامي علي، ألحان: مصطفى جاد، توزيع: ماز.

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