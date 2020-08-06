أعلن الملحن مصطفى جاد، عن تأجيل طرح أغنية زوجته الفنانة كارمن سليمان "لينا رقصة"، بسبب ماحدث من انفجارات هائلة في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
كتب مصطفى أسباب التأجيل قائلاً:" تم تأجيل موعد نزول أغنية "لينا رقصة للفنانة كارمن سليمان"، تضامناً مع الشعب اللبناني الحبيب، واحتراماً لروح الضحايا ومصاب الأهالي"، حيث كان من المقرر طرحها مساءأمس، وتم تأجيلها دون تحديد موعد آخر لطرحها.
يذكر أن آخر إصدارات كارمن الغنائية كانت من خلال أغنية "بصاتك" التي طرحتها خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات: سامي علي، ألحان: مصطفى جاد، توزيع: ماز.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب أحداث بيروت.. كارمن سليمان تُؤجل طرح أغنيتها الجديدة "لينا رقصة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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