بعد أحداث بيروت.. كارول سماحة تعيد أغنيتها "الشرق العظيم"

نشرت الفنانة كارول سماحة مقطع لأغنيتها "الشرق العظيم"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

طرحت كارول الأغنية منذ 5 سنوات، وسجلت أكثر من 2 مليون مشاهدة، من كلمات وألحان:مروان

خوري، واعادت نشرها على "انستجرام" في ظل الأحداث الأليمة التي تعيشها لبنان بعد الانفجار الضخم الذي تسبب فيه حاوية مليئة بنترات الأمونيوم وهي من المواد الخطر شديدة الانفجار.

يذكر أن كارول قد طرحت مؤخراً أغنية "bon voyage"، والتي اقتربت من 5 مليون مشاهدة، بعد شهر من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:كامالا خيربيك، كارول سماحة، ألحان:يوسف، يان بيرير، توزيع:يوسف، وقدمتها كارول باللهجة اللبنانية واللغة الفرنسية.