جنات من داخل غرفة العمليات: ربنا رزقنا ببنتنا التانية جوليا

نشرت الفنانة جنات صورة لها من داخل غرفة العمليات مع مولودتها الثانية"جوليا"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". علقت جنات على صورتها مع مولودتها قائلة"ربنا رزقنا ببنتنا التانيه جوليا ربنا يبارك فيها ويحفظها اللهم لك الحمد والشكر". يذكر أن جنات رزقت بمولودتها الأولى "جنات Advertisements العام الماضي. العام الماضي. يشار إلى أن آخر إصدارت جنات الغنائية كانت من خلال اغنية "لسه هتحلى" التي طرحت كـ تتر غنائي لمسلسل "كارمن"، التي طرحت العام الماضي، من كلمات:تامر حسين، ألحان:عمرو مصطفى.

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