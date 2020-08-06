ميسي يواجه كورونا بـ”مرتبة سرير” مضادة للفيروسات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 03:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 03:17 مساءً - مشاركة

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اشترى ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة ، مرتبة سرير مضادة لفيروس كورونا، بحسب إذاعة كواترو الإسبانية.

وتعمل مرتبة السرير بآلية تعقيم تقتل الفيروس إذا استخدمها شخص مصاب، ما يمنع انتقال العدوى من شخص لآخر.

وتقدر قيمة المرتبة الواحدة بـ1000 يورو، بحسب تقارير.

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ويمتلك سيرجيو راموس نجم ريال مدريد وساؤول لاعب أتلتيكو مدريد سريرين بنفس المواصفات.

وعاد فيروس كورونا للانتشار في إسبانيا مجددا بعدما أعلنت البلاد السيطرة عليه، ويعد إقليم كتالونيا من بين أبرز بؤر الفيروس.

ويستعد برشلونة لمواجهة نابولي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وطلب نادي نابولي إقامة المباراة خارج إسبانيا بسبب انتشار فيروس كورونا غير أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يستجب.

وتعادل برشلونة ذهابا فيي إيطاليا بهدف لمثله.