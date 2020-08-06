شكرا لقرائتكم خبر عن ماجى بو غصن بعد انفجار بيروت: هيدا اغتيال جماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة ماجى بو غصن عن حزنها الشديد لما حدث لبلادها نتيجة الانفجار الذى وقع فى العاصمة اللبنانية بيروت، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة "يا حرقة قلب كل حدا خسر شهيد يا حرقة قلب كل حدا فاقد عزيز وما عارف مصيرو ياحرقة قلب بيروت وكل لبنانى احترق قلبه وما بقا النا علاج خلص هيدا اغتيال جماعي حسبى الله ونعم والوكيل".

وتسببت التفجيرات التى وقعت فى العاصمة اللبنانية بيروت، أول أمس، فى مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيسالحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء، الحداد الوطنى العام فى ضوء الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى.

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وفى وقت سابق، قال محافظ بيروت فى مقابلة مع تليفزيون الحدث، إجمالى الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت قد تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار، موضحا أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة.

واحتشدت دول العالم لنجدة لبنان بعد ما تعرضت لنكبة كبرى جراء الانفجار الهائل الذى وقع فى مستودع ميناء بيروت، مساء الثلاثاء، وخلف 135 شخصاً شهيدا على الأقل، فيما وصل عدد المصابين إلى 5000 شخص، ومن أهم الدول التى سارعت فى تلبية النداء ونجدة لبنان، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبنانى الشقيق حيث يجرى حاليا تجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية لإرسالها إلى بيروت بشكل عاجل، وسارع الرئيس السيسى بالاتصال برئيس لبنان العماد ميشيل عون، للتعزية فىضحايا انفجار مرفأ بيروت الذى وأودى بحياة العشرات من الضحايا وتسبب بإصابة المئات.