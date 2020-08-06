شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الإسكندرية تهدى مهرجان الصيف لروح الفنان محمود رضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت مكتبة الإسكندرية إهداء مهرجان الصيف الدولى الذى يبدأ يوم 15 إلى 29 أغسطس إلى روح الفنان الراحل محمود رضا، الذى أثرى الحياة الفنية أكثر من 60 عاما.

وصرح الموسيقار د. راجح داوود مدير المركز الفنى بمكتبة الاسكندرية أن فعاليات المهرجان الذى يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الاسكندرية سوف يتم تنظيمها فى المسرح المكشوف مراعاة للاشتراطات الصحية لوباء الكورونا بالابتعاد الاجتماعى .

ويضم المهرجان هذا العام العديد من الفعاليات من موسيقي ومسرح وسنيما حيث يفتتح المهرجان يوم السبت 15 أغسطس بحفل للفنانة دينا الوديدي ويستضيف المهرجان العديد من الفنانين الصاعدين مثل فؤاد ومنيب وفريق ميشيل راوند وتقدم سينما الأحد محاضرة بعنوان دور المخرج السينمائي يلقيها المخرج عادل وأيضا ورشة تكاليف صناعة الأفلام المنخفضة يقدمها المخرج أحمد رشوان، كما يستضيف المهرجان ستاند أب كوميدي لمحمد حلمي و عرض "الليلة الكبيرة" تقدمه فابريكا، كما تقدم أوركسترا مكتبة الإسكندرية مقتطفات من أشهر أغاني المسرحيات الغنائية بقيادة المايسترو ناير ناجي، وبمناسبة راس السنة الهجرية يستضيف المهرجان الشيخ محمود التهامي وفي ختام الأسبوع يستضيف المهرجان للمره الأولى الفنان محمد الشرنوبى.

ومع بداية الأسبوع الثانى يستقبل المهرجان كلا من فريق هاي دام وفريق المينا، وأيضا مشروع جهاد عمران، وريفروودو وفريق أندروميداوالفنانة نوران أبو طالب والفنان الكبير على الحجار، كما يضم المهرجان عرض سينمائي أفلام عن الهامش ولقاء مع المخرج بسام مرتضى، وايضا عرض راقص لمركز مدحت فوزي لفنون العصا بملوي، على أن يكون حفل الختام للفنان السكندري مصطفى قمر.