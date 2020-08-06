شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة للمطربة جنات وابنتها الثانية جوليا داخل غرفة العمليات بعد الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة المغربية جنات أول صورة لها بعد الولادة مع رضيعتها، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، أول صورة لها بعد الولادة مباشرة من داخل غرفة العمليات، فيما كان يحمل الأطباء طفلتها، وكتبت فى تعليقها على الصورة "ربنا رزقنا ببنتنا التانية جوليا ربنا يبارك فيها ويحفظها اللهم لك الحمد والشكر".

وكانت قد رزقت النجمة المغربية جنات، أمس، بطفلتها الثانية والتى أطلقت عليها اسم "جوليا"، بعد أن أنجبت طفلتها الأولى "جنات" من زوجها محمد عثمان نعمان والتى جمعتها به صورة رومانسية منذ أيام قليلة على حسابها الشخصى "انستجرام".



جنات وابنتها جوليا

وفى مايو 2019، رزقت الفنانة جنات، بمولودتها الأولى "جنات" من زوجها محمد عثمان نعمان، وكانت جنات قد احتفلت بزفافها على محمد عثمان بحضور عدد كبير من الوسط الفنى والغنائى على رأسهم النجوم سميرة سعيد ومحمد حماقى ورامى صبرى وتامر عاشور وأحمد جمال ومصطفى قمر وآخرون من النجوم.

وكانت قد كشفت المطربة جنات أن الأمومة لم تغير كثيرا فى حياتها، لأن والدتها تساعدها، وأن ابنتها متعلقة بوالدها رغم انشغاله فى العمل، وأنها تفرح بتلك العلاقة وقالت جنات، فى تصريحات تلفزيونية: "حتى الآن أشعر أنها أختى .. والأمومة ما غيرتش كتيرلأن ماما هى اللى قامت بالواجب ربنا يديها الصحة.. عشان كده أنا مش حاسة أوى دلوقتى..وكمان مش متعلقة بيا زى ماما..هى متعلقة بماما أكثر ووالدها.. أنا آخر حد .. بتحبى وكل حاجة بس مش زى باباها وماما.. البنت دايما حنونة أكتر مع الأب .. طول اليوم مشغول وعنده شغل وما بيقعدش معاها كتير.. ومتعلقة به فعلا سر غريب.. ساعات بغير لأنى بعمل مجهود أكتر وبتحب أبوها أكتر لكن بفرح بالعلاقة دى".