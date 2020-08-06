شكرا لقرائتكم خبر عن فان دام يروج لحواره مع الخليج 365 عبر حساباته بتويتر وفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روج النجم العالمي جون كلود فان دام لحواره مع الخليج 365، والذي أجراه الزميل على الكشوطى، حصريا عبر حساباته بتويتر وفيس بوك، وذلك لتصل تصريحاته بالحوار لجمهوره في مصر والشرق الأوسط والعالم.



حساب فان دام علي تويتر



حساب فان دام



فان دام

ومن المقرر أن ينشر الحوار كاملا علي موقع الخليج 365 بعد قليل.

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ويعتبر فان دام واحدا من النجوم العالميين المتابعين للثقافات المختلفة في الشرق الأوسط ومنها مصر، فسبق أن تضامن مع عدد من النشطاء المصريين ضد حملة قتل القطط بأحد النوادي الشهيرة في مصر، كما كان حريصا على نعي الفنانة رجاء الجداوى من خلال حسابه الرسمى على موقع انستجرام، حيث نشر صورة تجمعه معها، وعلق على الصورة بكلمات توضح عدم تصديقه لرحيلها المفاجئ حين كتب : "أنا في صدمة! إنه لأمر محزن للغاية أن تقرأ أن الممثلة المصرية الأسطورية رجاء الجداوى قد توفت بعد معركة شجاعة ضد الفيروس التاجى.. التقيت بها قبل بضعة أشهر ، كانت مليئة بالحياة، مبتهجة ورائعة - لا أستطيع أن أصدق أنها رحلت... لكن ستعيش دائمًا في ذاكرتي بروحها الجميلة والضحك الجميل. صلى الله على روحها.

وكان النجم العالمي فان دام قد زار مصر في أكتوبر 2011، حيث احتفل بعيد ميلاده الـ 51، للنجم چون كلود ڤان دام العديد من الأفلام التي صنعت نجوميته حول العالم ونال عنها العديد من الإشادات والجوائز ومن بين هذه الأفلام Double Impact وKickboxer و The Expendables 2 وSudden Death وHard Target وTimecop وUniversal Soldier وBloodsport، وغيرها من الأعمال المتميزة.