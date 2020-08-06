شكرا لقرائتكم خبر عن أمل حجازى: بدل ما يكون الرؤساء جايين يصيفوا بلبنان الحلوة عم ييجو يتبرعولنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت الفنانة اللبنانية أمل حجازي الحكومة اللبنانية بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان في أعقاب انفجار بيروت الهائل، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر" :" بدال ما يكونو الرؤساء جايين يصيفوا مع عائلاتهم بلبنان الحلو عم يجو يشفقوا علينا ويتبرعولنا انتو بلا كرامة عايشين على السرقة والشحادة بس نحن بتعز علينا نفسنا انو اشحدوا علينا ...#دولة_الشحادة_والسرقة ".



امل حجازي

ووصل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس إلى بيروت، وقال فور وصوله "أبعث برسالة دعم وصداقة للشعب اللبناني". وأضاف آمل في ترتيب مساعدات دولية للبنان.

وكان ماكرون يتحدث للصحفيين في بيروت اليوم الخميس بعد هبوط طائرته في مستهل زيارة رسمية في أعقاب الانفجار الضخم في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الذي أودى بحياة أكثر من مئة شخص وأصاب آلاف آخرين.

وأكد ماكرون، سأرتب مزيدا من المساعدات الفرنسية والأوروبية والدولية للبنان في الأيام المقبلة، وقال ماكرون، إن لبنان يواجه أزمة سياسة واقتصادية وثمة حاجة لاستجابة عاجلة لها، مؤكدا أن لبنان سيظل يعاني إذا لم تُنفذ الإصلاحات.

Advertisements

وكان قال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون أمس عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى: "سأذهب إلى بيروت غداً، لألتقي بالشعب اللبناني، ولكى أحمل له رسالة الأخوة والتضامن نيابة عن الفرنسيين، كما سنقوم بتقييم الوضع الحالى للبنان مع السلطات السياسية."

ويزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس لبنان للقاء "كافة الفرقاء السياسيين"، كما أعلنت الرئاسة الفرنسية لوكالة الأنباء الفرنسية، وذلك بعد الانفجار الذى هز العاصمة بيروت وأسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص.

ويلتقي ماكرون نظيره اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب، في وقت أعربت فيه فرنسا عن تضامنها مع لبنان وأرسلت معدات وأفرادا لمساعدة السلطات اللبنانية، وفق ما أكد الإليزيه.