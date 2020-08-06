شكرا لقرائتكم خبر عن فان دام لـ"الخليج 365": أول فيلم شاهدته فى السينما كان لـ عمر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الزميل على الكشوطى حوارا حصريا بالفيديو مع النجم العالمى فان دام، وهو الفيديو الذى يتحدث فيه عن عشقه لحضارات وثقافات الشرق الأوسط، ورغبته فى المشاركة فى أعمال مصرية، وتصوير أعمال عالمية على أرض مصر، حيث يرى أن مصر بها العديد من الأماكن التى تصلح للتصوير بها ولم يراها العالم بعد.

وفى حواره مع ”الخليج 365” قال إن أول فيلم سينمائى ذهب لمشاهده فى دور العرض لأول مرة فى حياته كان مع والده وهو فيلم "لورانس العرب"، الذى شارك فى بطولته الفنان المصرى عمر الشريف، مؤكدا أنه فيلم رائع وأنه لربما لهذا انجذب للصحارى وأجوائها الثقافية، خاصة أنه نشأ فى منطقة ذات طابع قوى يعيش فيها نفس نوعية الرجال العرب الأشداء حسب تعبيره.

Advertisements

ومن المقرر أن ينشر الحوار كاملا علي موقع الخليج 365 بعد قليل.

ويعتبر فان دام واحد من النجوم العالميين المتابعين للثقافات المختلفة فى الشرق الأوسط ومنها مصر، فسبق أن تضامن مع عدد من النشطاء المصريين ضد حملة قتل القطط بأحد النوادي الشهيرة في مصر، كما كان حريص على نعي الفنانة رجاء الجداوى من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، حيث نشر صورة تجمعه معها، وعلق على الصورة بكلمات توضح عدم تصديقه لرحيلها المفاجئ حين كتب: "أنا فى صدمة! إنه لأمر محزن للغاية أن تقرأ أن الممثلة المصرية الأسطورية رجاء الجداوى قد توفت بعد معركة شجاعة ضد الفيروس التاجى.. التقيت بها قبل بضعة أشهر، كانت مليئة بالحياة، مبتهجة ورائعة - لا أستطيع أن أصدق أنها رحلت... لكن ستعيش دائمًا في ذاكرتي بروحها الجميلة والضحك الجميل. صلى الله على روحها.

وكان النجم العالمى فان دام قد زار مصر فى أكتوبر 2011، حيث احتفل بعيد ميلاده الـ 51، للنجم چون كلود ڤان دام العديد من الأفلام التي صنعت نجوميته حول العالم ونال عنها العديد من الإشادات والجوائز ومن بين هذه الأفلام Double Impact وKickboxer و The Expendables 2 وSudden Death وHard Target وTimecop وUniversal Soldier وBloodsport، وغيرها من الأعمال المتميزة.