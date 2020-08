شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس يلعب دور Geppetto فى أول مشاركة له بعد شفائه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية، منذ قليل، عن مشاركة النجم العالمى توم هانكس، فى عمل درامى جديد مع منصة ديزنى العالمية، يجسد من خلالها شخصية Geppetto للرسوم المتحركة الكلاسيكية لتستكمل بها سلسلة نجاحاتها المتواصلة في عالم الرسوم المتحركة.

وستكون مشاركة هانكس فى تجسيد الأداء الصوتي لشخصية Geppetto، أول مشاركة للنجم العالمي بعد إعلان شفائه من فيروس كورونا الذى أصابه منذ أشهر قليلة أثناء تواجده مع زوجته فى أستراليا.



توم هانكس

ووفقاً لصحيفة فاريتى فإن النجم صاحب الـ 64 عاماً، أبدى اهتمامه بلعب الشخصية الجديدة، بعد اتصاله بمدير منصة ديزني "روبرت زيمكيس"، للتأكيد على تشوقه للعب الدور الجديد والعودة للعمل الدرامي من جديد.

ومن المقرر أن تستكمل ديزنى مشوارها فى عالم أفلام الرسوم المتحركة، بعد نجاحها الكبير في The Lion King و Beauty and the Beast و Aladdin، واخرها مولان الذي حصدت به المنصة على اكثر من 100 مليون مشترك خلال عدة اشهر منذ انطلاقها.